В Башкирии из трубопровода украли 28 тонн нефти

Прокуратура Башкирии утвердила обвинение в отношении 34-летнего жителя города Набережные Челны и 57-летнего жителя Ермекеевского района. Мужчины обвиняются в краже около 28 тонн нефти, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

По версии следствия, в июне 2017 года житель Набережных Челнов, подрабатывавший перевозкой нефтепродуктов, вместе с сообщниками на грузовике «VOLVO» подъехал к участку нефтепровода вблизи Бижбуляка. Злоумышленники незаконно подключились к трубопроводу и перекачали в цистерну около 10 тонн нефти.

Через полтора месяца они аналогичным способом похитили более 18 тонн горючего в цехе нефтегазодобывающего управления «Ишимбайнефть», где житель Ермекеевского района работал оператором. Чтобы скрыть преступление, он самовольно включил установку на одной из скважин для докачки нефти.

АНК «Башнефть» был причинён ущерб — около 430 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бижбулякский межрайонный суд.