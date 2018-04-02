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В Башкирии из трубопровода украли 28 тонн нефти
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В Башкирии из трубопровода украли 28 тонн нефти 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Прокуратура Башкирии утвердила обвинение в отношении 34-летнего жителя города Набережные Челны и 57-летнего жителя Ермекеевского района. Мужчины обвиняются в краже около 28 тонн нефти, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.
По версии следствия, в июне 2017 года житель Набережных Челнов, подрабатывавший перевозкой нефтепродуктов, вместе с сообщниками на грузовике «VOLVO» подъехал к участку нефтепровода вблизи Бижбуляка. Злоумышленники незаконно подключились к трубопроводу и перекачали в цистерну около 10 тонн нефти.
Через полтора месяца они аналогичным способом похитили более 18 тонн горючего в цехе нефтегазодобывающего управления «Ишимбайнефть», где житель Ермекеевского района работал оператором. Чтобы скрыть преступление, он самовольно включил установку на одной из скважин для докачки нефти.
АНК «Башнефть» был причинён ущерб — около 430 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бижбулякский межрайонный суд.
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