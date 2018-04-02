Названы самые востребованные автомобили люкс-сегмента в России

Аналитическая служба Автомобильной группы «Авилон» провела анализ статистики продаж и обслуживания в сегменте элитных автомобилей в текущем году. К сегменту люкс эксперты «Авилона» относят автомобили, стоимость которых начинается от 11 миллионов рублей в начальной комплектации. В России по итогам 2017 года в сегменте люкс было реализовано 358 новых и 924 автомобиля с пробегом. Самыми популярными моделями стали: Bentley Bentayga, Rolls-Royce Wraith, Lamborghini Huracan и Ferrari Lusso.

Эксперты отмечают повышение доли сделок с использованием финансовых инструментов — рост на 12% в сравнении с 2016 годом. Доля использования финансирования составила 29% от общего количества сделок со значительным преимуществом лизинга. Доля страхования же продолжает снижаться — по программе КАСКО застрахован лишь каждый третий автомобиль, падение составило минус 6% в сравнении с 2016 годом.

"Стабилизация экономической ситуации и рост потребительского доверия положительно повлияли на сегмент роскошных автомобилей. В люкс-сегменте клиенты ценят такие качества, как редкость, изысканность сервиса, особое отношение, но также важна и выгода сделки. Этот фактор послужил импульсом к совершенствованию лизинговых инструментов на авторынке и дальнейшему росту доли этой услуги в люкс-сегменте", — заявил Андрей Павлович, председатель правления Автомобильной группы «Авилон».

Специалисты «Авилона» также отметили тенденцию роста количества заездов на сервис не гарантийных автомобилей. В целом по отрасли доля таких машин в общем объеме выполненных работ составила 39%, увеличившись на 6% в сравнении с 2016 годом. Средний чек значительно вырос, до 105 тысяч рублей, что объясняется ростом цен на запасные части. Однако при этом количество проходов уменьшилось по причине снижения парка автомобилей с пробегом, на который повлияло падение курса национальной валюты и экспорта автомобилей. Распределение по типам кузова сложилось следующее: купе — 51%, седаны — 29%, внедорожники — 13% (эту долю занимает исключительно модель Bentley Bentayga) и 7% –кабриолеты.

В рамках исследования «Авилоном» была также проанализирована география рынка люксовых авто. Эксперты пришли к выводу, что порядка 70% всего объема российского рынка автомобилей люкс-сегмента приходится на Центральный федеральный округ, Москву Московскую область , далее следует Северо-Западный округ, где большую часть люксовых автомобилей приобрели жители Санкт-Петербурга . Замыкает тройку лидеров Южный федеральный округ, а именно Краснодарский край

По подсчетам экспертов, доля Автомобильного холдинга «Авилон» в люкс-сегменте составляет более 55% рынка в России.