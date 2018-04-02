Власти Южной Кореи полностью легализуют криптовалюту

После недавнего саммита G20, власти Южной Кореи намерены регулировать криптовалюту и ввести на нее налогообложение. Уже подготовлен документ о стандарте налогообложения виртуальной валюты в первом Национальном комитете по налоговой административной реформе в 2018 году.

Опубликован законопроект о взимании налогов с криптовалюты, в котором сказано, что денежные средства будут выплачивать пользователи, которые совершают операции с помощью цифровых активов, а также владельцы криптобирж.

Власти страны еще не могут сказать точные сроки принятия нового закона, но налогообложение будет реализовано уже в 2019 году. По словам аналитиков, налогообложение в Южной Корее нужно воспринимать как позитивную новость, ведь таким образом, криптовалюта может стать законным платежным средством на территории страны.

Ранее мы писали, что криптовалютные ассоциации Южной Кореи, России Китая подадут иски против Google , Facebook и Twitter.

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