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Власти Южной Кореи полностью легализуют криптовалюту
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Власти Южной Кореи полностью легализуют криптовалюту 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
После недавнего саммита G20, власти Южной Кореи намерены регулировать криптовалюту и ввести на нее налогообложение. Уже подготовлен документ о стандарте налогообложения виртуальной валюты в первом Национальном комитете по налоговой административной реформе в 2018 году.
Опубликован законопроект о взимании налогов с криптовалюты, в котором сказано, что денежные средства будут выплачивать пользователи, которые совершают операции с помощью цифровых активов, а также владельцы криптобирж.
Власти страны еще не могут сказать точные сроки принятия нового закона, но налогообложение будет реализовано уже в 2019 году. По словам аналитиков, налогообложение в Южной Корее нужно воспринимать как позитивную новость, ведь таким образом, криптовалюта может стать законным платежным средством на территории страны.
Ранее мы писали, что криптовалютные ассоциации Южной Кореи, России и Китая подадут иски против Google, Facebook и Twitter.
фото: Pixabay
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