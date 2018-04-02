Весенняя перезагрузка знаний: 10 актуальных онлайн-курсов

Итак, поехали!

1. Курс по информационной безопасности от GeekBrains

Старт курса: 12 апреля/12 мая.

Стоимость: 7691 рублей в месяц.

Продолжительность: 4 месяца.

Если в противостоянии хакеров и спецов по безопасности вы выбираете «светлую сторону силы», то курсы помогут вам научиться искать уязвимости в ПО и программных кодах, чтобы отражать киберугрозы (а не создавать их). Вкладывать знания в головы студентов будут преподаватели с профильным стажем от пяти лет, а также персональные наставники, которые помогут разобраться с домашними заданиями.

После завершения курса можно стажироваться в GeekBrains или в одном из проектов Mail.Ru Group , где впоследствии есть возможность претендовать на рабочее место. Либо дерзнуть и вывесить свое резюме на HeadHunter — по данным сайта, средняя зарплата специалиста по информационной безопасности превышает 80 тысяч рублей.

2. Курс-тренинг по созданию презентаций от «Универсариума»

Старт: 15 апреля.

Стоимость: бесплатно.

Продолжительность: нефиксированная.

Оказывается, презентации — это не просто слайд-шоу из кое-как подобранных картинок и клипартов с наложенными на них цифрами. Создатели курса уверяют: нужно научиться правильно структурировать большой объем информации, работать с анимацией и композицией, строить сложные графики. Только тогда презентация получится действительно классной и вызовет wow-эффект.

3. Курс по робототехнике на языке Robolab от «Лекториума»

Старт: 19 апреля.

Стоимость: бесплатно.

Продолжительность: 6 недель.

C помощью этого курса можно реально построить робота и заставить его двигаться! Правда, необходимо запастись «строительным материалом»: конструктором Lego Mindstorms NXT 9797 или EV3.

Курс ведет Сергей Филиппов — тренер победителей и призеров международных соревнований RobotChallange и Всемирной олимпиады по робототехнике, так что отлынивать от домашней работы не получится.

4. Курс по полному циклу создания сайтов от GeekBrains

Старт: 5/12 апреля.

Стоимость: 8554 рублей в месяц.

Продолжительность: 9 месяцев.

В рамках курса студенты обучаются полному циклу создания сайтов на одном языке. Это довольно большой объем знаний, а потому программа рассчитана на целых 9 месяцев, но дело того стоит — отрасль остро нуждается во «всеядных» Java-разработчиках, так что без работы вы не останетесь. По данным HeadHanter, зарплата соответствующего специалиста в среднем составляет более 100 тысяч рублей.

5. Как запустить свой магазин на Amazon от Udemy

Старт: в любое время.

Стоимость: $19,99 (цена на Udemy меняется, бывают распродажи).

Продолжительность: нефиксированная

Для тех, кто дружит с английским языком — курс о том, как не просто открыть свой магазин на Amazon с небольшим бюджетом, но раскрутить его в короткие сроки и стать реальным конкурентом для коммерческих гигантов. Создатель курса Тео МакАртур обещает раскрыть секреты лучшего product placement на площадке Amazon.

6. Курс по разработке VR-приложений от Udacity

Старт: в любое время.

Стоимость: $280.

Продолжительность: 2 месяца.

Курс для продвинутых айтишников, которые хотят попробовать себя в разработке продуктов будущего — приложений с виртуальной реальностью. Для прохождения обучения нужен уровень английского не ниже intermediate, а лучше выше.

7. Курс по управлению проектами в компании от Uniweb

Старт: в любое время.

Стоимость: 15 тысяч рублей.

Продолжительность: 72 академических часа.

Создатели курса из бизнес-школы Уральского федерального университета обещают, что обучение будет максимально практическим. Программа ориентирована на владельцев компаний, которые хотят внедрить у себя проектное управление. Убедиться в полезности курса можно с помощью «бесплатного пробника» лекций.

8. Курс по обработке больших объемов данных от Stepik

Старт: в любое время.

Стоимость: бесплатно.

Продолжительность: 29 часов.

Facebook, Twitter, Yahoo ! Bing, Mail.ru — это далеко не полный список компаний, которые используют Hadoop. Все потому, что онлайн-гиганты первыми столкнулись с проблемой обработки больших объемов данных: как их надежно хранить, как обрабатывать, как получать быстрый доступ на их изменение.

Сейчас Hadoop используется не только в интернет-компаниях, но и во многих других сферах, где возникает проблема с объемом данных (экономика, астрономия, биология, физика).

9. Курс по повышению продаж от B2Bbasis

Старт: в любое время.

Стоимость: бесплатно.

Продолжительность: нефиксированная.

Серия уроков, состоящих из практических приемов, стратегий и алгоритмов, которые помогут увеличить продажи. Курс предназначен для владельцев малого и среднего бизнеса. Слушателей обещают научить неким новым приемам, «до которых еще не додумались ваши конкуренты».

10. Курс по performance-маркетингу от GeekBrains

Старт: 23 апреля.

Стоимость: 9018 рублей в месяц.

Продолжительность: 8 месяцев.

Performance-маркетинг — это управление всеми инструментами интернет-маркетинга для достижения результата, который можно измерить в конкретных показателях. Курс предполагает не пассивное слушание лекций, а полный рабочий интерактив с преподавателями из performance-агентства Adventum. Студентам предстоить поломать голову над реальными кейсами крупных российских компаний, которые являются лидерами в своих нишах.

Материалы по теме:

Как правильно выбрать курсы по онлайн-маркетингу

Инструкция: как компании всего за 10 шагов создать свой онлайн-курс

Выпущена карта онлайн-сервисов для EduTech-рынка

Как подготовиться к ЕГЭ с помощью смартфона — шесть способов

Чем заняться в феврале: подборка бесплатных онлайн-курсов