Рубль днем снижался к доллару и евро на фоне завершения налогового периода

Продолжение празднования католической пасхи поддерживает низкую рыночную активность внутренних валютных торгов, отмечают трейдеры.

Курс доллара к рублю расчетами «завтра» на 13.50 мск повышался на 0,22 рубля — до 57,37 рубля, курс евро — на 0,29 рубля и равнялся 70,72 рубля.

РУБЛЬ ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ

Российская валюта начала второй квартал снижением против основных резервных валют. Факторами давления стало ослабление спроса на рублевую ликвидность после завершения мартовского налогового периода.

Сохранение геополитической напряженности также поддерживает давление на рубль. Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что британское правительство рассмотрит вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне в связи с «делом Скрипалей». Россия уже заявила, что не оставит без внимания эти действия.

В то же время, стоимость нефти пытается вернуться к уровню 69 долларов за баррель сорта Brent. Этому способствуют данные о снижении числа действующих буровых установок в США . Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила в минувший четверг, что за рабочую неделю, завершившуюся 29 марта, общее число действующих буровых установок в США сократилось на две штуки, или на 0,2%, до 993 единиц. При этом число именно нефтяных буровых сократилось за эту неделю на семь штук, или на 0,8%, до 797.

В целом же, доллар и евро повышались к рублю днем на 0,4% каждый. Рублевая цена «черного золота» при этом оставалась немного ниже уровня 4 тысячи рублей за баррель, куда она сползла в конце прошлой недели.

ПРОГНОЗЫ

"Впрочем, это ослабление едва ли будет значительным, поскольку в Европе торги не проводятся, и на российском рынке особой активности также не ожидается. Пара USD/RUB может немного подрасти — до 57,4", — оценил он.

Текущие курсовые движения не показательны, и по мере возвращения на рынок иностранных игроков (после пасхальных праздников) торги приобретут более выраженный и обоснованный характер, считает Роман Блинов из компании «Международный финансовый центр».