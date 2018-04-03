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Индексы РФ открылись в плюсе, акции ДВМП растут на 0,67%
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Стало известно о тайном счете Скрипалей
Стало известно о тайном счете Скрипалей

Индексы РФ открылись в плюсе, акции ДВМП растут на 0,67% 

Прайм 1 час назад
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск вторника рос на 0,15% — до 2360 пунктов, индекс РТС — на 0,33% — до 1338,1 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
При этом акции Дальневосточного морского пароходства — головной компании транспортной группы Fesco, в плюсе на 0,67% после значительного снижения в понедельник на фоне ареста совладельцем группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Fesco (входит в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова) владеет 25,07% "Трансконтейнера", группа «Сумма» и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.).
Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.
Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате, а гендиректора входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.
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