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Глава МВД Удмуртии назвал не очень успешным проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью»
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Глава МВД Удмуртии назвал не очень успешным проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин назвал не очень успешным проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом сон сообщил в понедельник, 2 апреля, выступая на аппаратном совещании органов власти региона.
«Она проведена не очень успешно, ожидали большей активности от населения», — поделился глава ведомства. В марте сотрудники полиции получили 40 сообщений от неравнодушных жителей. Удалось выявить 51 преступление, в том числе два наркопритона.
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит два раза в год — в марте и ноябре. В этот раз ее проводили с 12 по 23 марта. Рассказать о продаже запрещенных веществ всегда можно по телефону 02 (с мобильных — 102).
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