Глава МВД Удмуртии назвал не очень успешным проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Ижевск. Удмуртия . Министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин назвал не очень успешным проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом сон сообщил в понедельник, 2 апреля, выступая на аппаратном совещании органов власти региона.

«Она проведена не очень успешно, ожидали большей активности от населения», — поделился глава ведомства. В марте сотрудники полиции получили 40 сообщений от неравнодушных жителей. Удалось выявить 51 преступление, в том числе два наркопритона.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит два раза в год — в марте и ноябре. В этот раз ее проводили с 12 по 23 марта. Рассказать о продаже запрещенных веществ всегда можно по телефону 02 (с мобильных — 102).