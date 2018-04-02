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Арендная плата в Лондоне за последние 10 лет выросла на 25%
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Арендная плата в Лондоне за последние 10 лет выросла на 25% 

Prian.ru 53 минуты назад
Фото: Prian.ru
Все 10 районов, в которых произошли наиболее существенные изменения, находятся в Лондоне. Сюда попали и более доступные места, такие как Дагенхем и Элтем, и более респектабельные районы — Гаролд Вуд и Саутхолл, где строящаяся транзитная линия Crossrail подтолкнула вверх арендные ставки, сообщает Mansion Global.
В боро Хакни на Востоке Лондона был зафиксирован самый большой рост арендных ставок по всей Великобритании: за 10 лет цены на съемное жилье здесь выросли на 63%. Средняя стоимость аренды за месяц достигла $2 460 в месяц от $1 520 в 2008 году. Рост в данном случае усиливается эффектом от Олимпиады-2012 и улучшением транспортных связей. Пик цен здесь наступил во втором квартале 2016 года, а в последние годы ставки стабилизируются.
За Хакни последовал Хаммерсмит, также в Западном Лондоне. Здесь цены поднялись до $4 060 в месяц— на 59% больше по сравнению с десятью годами ранее.
За пределами Лондона самый высокий рост арендных ставок был замечен в Дартфорде, графство Кент. Плата за съемное жилье сейчас здесь составляет $1 490 в месяц, что на 41% выше, чем 10 лет назад. Шотландские города Данди и Эдинбурга, где ставки выросли на 40% и 39% соответственно, заняли второе и четвертое место в списке.
Однако данная картина не отражает развитие рынка в последнее время. Арендная плата в Лондоне упала на 0,1% в первые три месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снизились и цены на жилье. В остальной части Великобритании арендные ставки выросли всего на 0,9%.
Ознакомьтесь с предложениями по аренде жилья в Лондоне.
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