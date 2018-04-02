Акции Азии в основном снижаются в начале квартала

Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Азиатские фондовые индексы в основном снизились в понедельник после значительного подъема мировых акций на прошлой неделе.

Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:49 мск снизился на 0,27%, Shenzhen Composite прибавил 0,05%. Ранее в ходе торгов рост акций подпитывался оптимизмом инвесторов в связи с новыми правилами Пекина, которые позволяют крупнейшим технологическим компаниям вернуться на рынок материкового Китая, отмечает MarketWatch. Между тем, произошло ожидаемое обострение в торговых отношениях Китая и США. Как сообщали «Вести. Экономика», ранее объявленные ответные меры Китая в отношении импорта из США вступили в силу в понедельник. Пекин призвал Вашингтон к переговорам, чтобы предотвратить еще больший ущерб отношениям в сфере торговли. Пошлины коснутся 128 видов импортных товаров американского производства. В первоначальном списке, опубликованном Пекином 23 марта, значились свежие и сушеные фрукты из США, женьшень, орехи, вино и свинина, а также некоторые стальные изделия на общую сумму около $3 млрд

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