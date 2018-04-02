Ещё
Минфин представил план-график по размещению ОФЗ на II квартал, — Аналитики Росбанка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин представил план-график по размещению ОФЗ на II квартал, — Аналитики Росбанка 

Прайм 41 минуту назад
Фото: Прайм
Большая часть обозначенного объема традиционно приходится на средний участок кривой ОФЗ: процентное распределение между бумагами срочностью до 5 лет / от 5 до 10 лет / свыше 10 лет составляет 22% / 49% / 29%. Для нас, однако, данное распределение выступает не более чем сигналом о сравнительно большей уверенности Минфина в благоприятности рыночных условий сейчас — ведь этот ориентир никогда не был обязывающим для ведомства. Так, фактическое распределение 1к'18 по срочности составило 24% / 40% / 36% против первоначально обозначенных 30% / 50% / 20%.
На ближайшей неделе весь интерес будет прикован к тому, на каких условиях Минфин будет готов провести дебютный аукцион в ОФЗ-ИН 52002. По нашим оценкам, с учетом пересмотра на прошлой неделе реальной ставки купона с 3.0% до 2.5% годовых, бумага по номиналу должна представлять интерес лишь для тех инвесторов, кто ожидает среднегодовой уровень инфляции за срок жизни инструмента выше 4.4% (последнее фактическое значение — 2.2% г/г). Как следствие, инвесторы с высокой долей вероятности будут запрашивать у министерства дисконт по цене. Например, при использовании нынешнего уровня breakeven инфляции для находящегося в обращении 5-летнего выпуска 52001 (3.71%) цена новой бумаги должна оказаться на уровне 94.15% от номинала.
Прайм: последние новости
Подозреваемый в хищениях на 2,5 млрд руб совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов арестован Порошенко: Инцидент в Солсбери повлияет на реализацию проекта "Северный поток-2" Хакеры похитили личные данные 5 млн пользователей банковских карт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю18
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России240
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать152
«Россия сорвалась с цепи»1080
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»344
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:56
Бузова разделась для Playboy
Шоу-бизнес
00:09
Катя Жужа резко ответила Бородиной
Шоу-бизнес
00:33
Малиновская представила «новую себя»
Шоу-бизнес
00:52
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю
В мире
04:55
Китайская «Катюша» взорвала Интернет
Шоу-бизнес
01:16
«Россия сорвалась с цепи»
В мире
05:59
Что останется у Тулеева после отставки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение