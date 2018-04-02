Криптолавина: потери от максимумов превысили 70%

Москва, 1 апреля — «Вести. Экономика». Несколько недель после февральского обвала были неплохими для рынка криптовалют, однако отскок завершился, и начались новые проблемы. В выходные курс основной криптовалюты — биткоина — опускался ниже отметки $6500, однако сейчас торгуется чуть выше. Примерно такая же картина и с другой популярной криптовалютой — ethereum. Весь последний растущий импульс, который мы наблюдали в конце прошлого года, сошел на нет. Впрочем, если смотреть на более длинном горизонте, все еще не так плохо. В 2017 г. криптовалюты выросли настолько сильно, что нивелировать этот рост полностью очень сложно. Скорее всего, рост был чрезмерно бурным. Сейчас мы видим возврат к более или менее вменяемым уровням: не должен актив расти на тысячи процентов в год, каким бы популярным он не был. Для последнего нисходящего импульса снова не было каких-то четких катализаторов. Есть разве что заголовки от южнокорейских и тайских регуляторов, которые готовятся озвучить свои предложения по криптовалютам. Также на днях стало известно, что ЦБ Казахстана запретил майнинг цифровых монет, а ФБР выпустило предупреждение о мошенничестве с помощью криптовалют. Курс биткоина сейчас находится примерно на 70% ниже своих максимумов, установленных в октябре прошлого года.

Zerohedge

Ethereum потерял чуть больше — порядка 75%. Многие сравнивают ситуацию на рынке криптовалют с «пузырем» доткомов. Однако стоит помнить, что последствия «пузыря» доткомов показали, что действительно инновационные и прогрессивные организации и технологии могут выдержать любую бурю. Так, например, компании, такие как Amazon и eBay, доказали, что создание новых идей в сочетании с грамотным менеджментом могут привести к успеху. Безусловно, есть серьезные различия между тем, что было на рубеже веков, и тем, что есть сейчас, но и криптовалюты постепенно входят в наш мир, занимают свое место в финансовой системе. Просто криптовалюты на первом этапе стали спекулятивным инструментом. Они росли потому, что все хотели заработать быстро и много, но это всегда заканчивается примерно одинаково. Зато сама технология блокчейн, на которой основаны криптовалюты, активно внедряется в современный мир и будет продолжать развиваться. Что же касается криптовалют, то сами по себе они крайне невыгодны мировым ЦБ и пока сталкиваются с сильным сопротивлением.