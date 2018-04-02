С молотка уйдут квартиры, автомобили и зерносклад: в Зауралье судебные приставы проведут торги

Служба судебных приставов проведет очередные торги по продаже арестованного имущества, которые пройдут 3, 19 и 24 апреля. Будут проданы земельные участки (в Целинном и Кетовском районах Курганской области ), квартиры и дома (в городе Кургане Шадринском и Мишкинском районах), а также зерносклад, гараж, грузовые и легковые автомобили импортного и отечественного производства. Весь список имущества есть на сайте.

— Для участия в торгах гражданам необходимо предоставить: копию паспорта претендента и представителя; оформленную надлежащим образом доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента; платежное поручение с отметкой банка об исполнении и внесении задатка, — сообщает пресс-служба УФССП по Курганской области.

Какое имущество продается, можно узнать по телефону 55-85-22.