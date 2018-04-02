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За мократию: волгоградцы готовятся к безумной первомайской Монстрации
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За мократию: волгоградцы готовятся к безумной первомайской Монстрации 

v1.ru 51 минуту назад
Фото: v1.ru
В Волгограде начали готовиться к веселой, шумной и абсурдной акции «Монстрация», которая высмеивает официозные шествия и стандартные лозунги.
— Все мы хотим идти по центру города вместе с другими горожанами, — рассказывает художник, известный под псевдонимом Philippenzo Madonnaro. — Мы подадим заявку на шествие от площади Ленина и разошлем официальные приглашения всем тем, кого выдавили с первомайского праздника. Мы с радостью примем в свою колонну и участников официальных колонн. Монстрация за мократию!
По словам волгоградского художника, устраивающего необычную акцию третий год подряд, на Монстрации приветствуется максимум безумия.
— Мы предлагаем придумать не только оригинальный плакат с нотками абсурда, но и сделать себе безумный костюм и грим, — комментирует Philippenzo Madonnaro. — Надеть маски нам, скорее всего, не разрешит полиция.
Точные время и место встречи монстрантов станут известны позже.
В прошлом году участники веселого и безумного шествия с трудом согласовали акцию, которая не нравится местным властям, и вынужденно переехали из центра города на площадку перед «Царицынской оперой» в Краснооктябрьском районе. О том, как прошла первомайская акция, читайте в нашем материале.
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