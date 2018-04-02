За мократию: волгоградцы готовятся к безумной первомайской Монстрации

Волгограде начали готовиться к веселой, шумной и абсурдной акции «Монстрация», которая высмеивает официозные шествия и стандартные лозунги.

— Все мы хотим идти по центру города вместе с другими горожанами, — рассказывает художник, известный под псевдонимом Philippenzo Madonnaro. — Мы подадим заявку на шествие от площади Ленина и разошлем официальные приглашения всем тем, кого выдавили с первомайского праздника. Мы с радостью примем в свою колонну и участников официальных колонн. Монстрация за мократию!

По словам волгоградского художника, устраивающего необычную акцию третий год подряд, на Монстрации приветствуется максимум безумия.

— Мы предлагаем придумать не только оригинальный плакат с нотками абсурда, но и сделать себе безумный костюм и грим, — комментирует Philippenzo Madonnaro. — Надеть маски нам, скорее всего, не разрешит полиция.

Точные время и место встречи монстрантов станут известны позже.

В прошлом году участники веселого и безумного шествия с трудом согласовали акцию, которая не нравится местным властям, и вынужденно переехали из центра города на площадку перед «Царицынской оперой» в Краснооктябрьском районе. О том, как прошла первомайская акция, читайте в нашем материале.