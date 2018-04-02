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В Ульяновских маршрутках подорожает проезд
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В Ульяновских маршрутках подорожает проезд 

АиФ — Ульяновск 58 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Стоимость проезда в городском автотранспорте с 10 апреля поднимется до 19-20 рублей, сообщает управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.
Повышение стоимости введено приказом регионального министерства развития конкуренции и экономики от 29.03.2018 («О повышении тарифов на перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортном на территории Ульяновской области»).
С 10 апреля тариф на «больших» автобусах (ПАЗ, ЛиАЗ и др.) составит 19 рублей, на маршрутках («ГАЗель», «Форд» и т.п.) — 20 рублей.
После 20.00 проезд будет еще дороже — 24 рубля.
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