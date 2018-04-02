Торги акциями в РФ откроются нейтрально, — Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал»

Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2260, 2250 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2280, 2290 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свою безыдейную пятничную консолидацию. Этому способствует тот факт, что крупнейшие рынки акций в Европе вновь будут закрыты в связи с религиозным праздником.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация мартовского значения производственного индекса ISM в США и февральских данных по изменению расходов на строительство в США (17.00 МСК).

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,16%) и РТС (+0,19%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Таким образом, среднесрочная техническая картина в указанных индексах по итогам пятничных торгов не изменилась. Она остается нейтральной, поскольку они по-прежнему движутся в средней части своих трехмесячных диапазонов.

Если же говорить о внутридневной динамике индексов МосБиржи и РТС, то в последний торговый день минувшей недели она представляла собой вполне ожидаемую консолидацию. Это было связано с тем фактом, что локальный фондовый рынок оказался лишен привычных внешних ориентиров и присутствия нерезидентов. Многие торговые площадки по всему миру были закрыты в связи с празднованием Страстной пятницы.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние контанго величиной в 2,5 п., или около 0,2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди отраслевых индексов Московской биржи в минувшую пятницу наибольшим отклонением выделился индекс Электроэнергетики MICEXPWR (+0,91). В условиях временного отсутствия значимых внешних сигналов участники локальных торгов сместили внимание на акции компаний, ориентированных на внутренний спрос. Лидерами однодневного прироста в своем секторе выступили бумаги Юнипро (UPRO RM, +2,39%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +2,34%) и Русгидро (HYDR RM, +2,04%).

Интерес к указанным акциям также был связан с недавней публикацией финансовой отчетности эмитентов. Так, компания Юнипро увеличила свою чистую прибыль по РСБУ за 2017 год в 3 раза, до уровня 30,13 млрд руб. ФСК ЕЭС (FEES RM, -0,77%) сообщила об увеличении годовой прибыли по МСФО на 6,3%, до уровня 72,7 млрд руб. Вместе с тем, скорректированная годовая прибыль ФСК ЕЭС возросла на 35,8%.

В бумагах Русгидро продолжился коррекционный отскок от двухмесячного минимума. Он наметился несмотря на сообщение о падении годовой чистой прибыли эмитента по МСФО на 43,5%, до уровня 22,45 млрд руб. Впрочем, скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль Русгидро по итогам 2017 года сократилась лишь на 2,6%.

Акции угольной компании Распадская (RASP RM, +1,10%) продолжили неуверенное восстановление после недавнего обвального падения, связанного с неожиданным решением совета директоров эмитента, рекомендовавшего общему собранию акционеров не выплачивать дивидендов за 2017 год. Кроме того, генеральный директор «Распадской» Сергей Степанов заявил, что вопрос о выплате промежуточных дивидендов в настоящее время не обсуждается. Таким образом, ближайшие дивидендные выплаты по акциям «Распадской» могут состояться не ранее чем через год.

Бумаги Сургутнефтегаз-ао ( SNGS RM, -1,03%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -0,44%) закрылись несколько слабее рынка на фоне публикации годовой отчетности эмитента по РСБУ. Чистая прибыль нефтяной компании за 2017 год составила 149,7 млрд руб. против чистого убытка в размере 104,7 млрд руб. годом ранее. Распродажи были связаны с тем, что указанный показатель оказался несколько хуже средних ожиданий. Напомним, что на размер чистой прибыли «Сургутнефтегаза» большое влияние оказывают колебания обменного курса рубля. Это связано с наличием у эмитента крупных финансовых вложений, номинированных в иностранной валюте.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с заметным понижением в пределах 0,4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,5%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.