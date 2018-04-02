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В Югре стартует заключительный этап акции «Безопасный лед»
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В Югре стартует заключительный этап акции «Безопасный лед» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В течении следующей недели в Югре пройдет заключительный этап акции «Безопасный лед».
Как сообщает служба информации ОТРК «Югра», тематические мероприятия прошли по всей территории Ханты-Мансийского округа.
Так, профилактическая акция прошла в поселке Тром-Аган Сургутского района в рамках празднования Дня оленевода, рыбака и охотника. Также в Нефтеюганске сотрудники МЧС посетили любителей подледного лова в традиционном для рыбаков месте на реке Юганская.
Спасатели провели беседы с рыбаками о правилах безопасного поведения на водоемах в период весеннего потепления и уменьшения толщины льда.
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