В Югре стартует заключительный этап акции «Безопасный лед»

В течении следующей недели в Югре пройдет заключительный этап акции «Безопасный лед».

Как сообщает служба информации ОТРК «Югра», тематические мероприятия прошли по всей территории Ханты-Мансийского округа.

Так, профилактическая акция прошла в поселке Тром-Аган Сургутского района в рамках празднования Дня оленевода, рыбака и охотника. Также в Нефтеюганске сотрудники МЧС посетили любителей подледного лова в традиционном для рыбаков месте на реке Юганская.

Спасатели провели беседы с рыбаками о правилах безопасного поведения на водоемах в период весеннего потепления и уменьшения толщины льда.