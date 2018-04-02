Англосаксам преподали урок китайского

Однако единственный результат, которого западные политики «добились» — показали всему миру, свою неспособность справиться с Россией. Разжигая несуществующие антироссийские страхи, еще больше запутались в своих заявлениях.

Наконец, продемонстрировали полную беспомощность, когда Россия (а вслед за нею и Китай ) объявила о создании гиперзвукового ядерного оружия. Это оружие, называющееся ракетный комплекс РС-28 «Сармат», способно нивелировать все средства ПРО США, включая самые перспективные западные разработки. Полное перевооружение этими ракетами российской армий запланировано на период с 2020 по 2025 года. И это существенно ослабляет один из двух главных факторов влияния Соединенные Штаты — могущество в военно-политической сфере. Тем более что до 2025 года запланировано еще и перевооружение Китая гиперзвуковым ядерным оружием.

Но хуже всего для англосаксов, что все это происходит на фоне стремительно охватывающей мир кампании по дедолларизации. Фактически она стартовала еще в ноябре 2013 года, когда Народный банк КНР объявил о начале сокращения запасов долларов и казначейских бумаг Соединенных Штатов в золотовалютном резерве. То, что страна, претендовавшая на глобальное экономическое лидерство, а также являвшаяся крупнейшим держателем американской валюты (более 3 триллионов долларов) и государственных долговых обязательств (11,2% от общего количества, выпущенного американцами) приступала к постепенному сужению долларовой зоны, стало сигналом для многих стран также приступить к отказу от денежной единицы и ценных бумаг США.

Иран, Монголия, Аргентина, Бразилия, Индонезия, Пакистан, Турция, Египет, Вьетнам, Уругвай, Камбоджа, Киргизия, Тем более что правительство КНР еще стало постепенно переводить взаимные расчеты со своими внешнеторговыми партнерами на национальные денежные единицы. Россия, Индия Таджикистан — (кто открыто, кто неофициально) стали отказываться от расчетов в долларах во внешней торговле. Уже к концу 2015 года юань фактически вытеснил американскую валюту в межгосударственных расчетах во всей Восточной и Южной Азии, согласно данным международной платежной системы SWIFT.

Однако главная угроза для доллара таилась даже не в этом. С начала 1970-х годов (после того как президент Ричард Никсон официально отказался от обеспечения своей денежной единицы золотом) доверие к американской валюте поддерживалось благодаря контролю Вашингтона и Лондона над мировой торговлей нефтью и газом. Пока все фьючерсные сделки с углеводородами осуществлялась через Нью-Йоркскую и Лондонскую биржи, западные финансовые группы могли быть спокойными за долларовую гегемонию. Однако когда в конце 2013 года Китай объявил о планах начать торговлю фьючерсами в юанях на Шанхайской международной энергетической бирже, это вызвало крайнее беспокойство на Западе.

Поскольку главным источником для таких сделок могли стать, прежде всего, российская и иранская нефть (Россия и Иран — крупнейшие независимые от Запада поставщики углеводородов), англосаксы и решили оказать давление на Москву Тегеран , с тем, чтобы заставить их следовать в своем фарватере. Однако традиционно выбрав инструмент грубого давления, столкнулись с неудачей.

Попробовали втянуть обе страны в глобальную войну, спровоцировав конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Не добились своей цели.

Попробовали организовать в двух государствах «цветные революции» с помощью «пятой колонны». Попытки закончились провалом.

Ввели санкции, организовали агрессивную информационную кампанию — и это не помогло.

Решили прибегнуть к прямым военным угрозам — Россия ответила созданием гиперзвукового ядерного оружия.

Теперь надеются воздействовать на российское правительство с помощью персональных санкций против миллиардеров.

На этом фоне Китай от деклараций приступил к практическим шагам. С 26 марта Шанхайская международная энергетическая биржа официально приступила к осуществлению сделок с фьючерсными углеводородными контрактами в китайской национальной валюте. Первые контракты начнут работать уже осенью 2018 года.

Сегодня главной проблемой Запада оказалось то, что фактор времени играет против него. Это, а также отсутствие какой-либо четкой стратегии и приводит к тому, что вся западная политика превращается в броуновское движение. А времени все меньше и меньше. Уже к 2023 году Китай рассчитывает перевести всю нефтяную торговлю в Восточной и Южной Азии на юани (через Шанхайскую биржу).

Англосаксы все еще верят, что успеют?

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