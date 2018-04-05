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Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»
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Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Так, продолжился рост по акциям Мечела (MTLR, +4.4%) перед публикацией финансовых результатов за 2017 год (ожидается сегодня), от которых, в том числе, зависит решение компании по дивидендам. Акции Роснефти (ROSN) подорожали на 2.0%, Новатэка (NVTK) и Сбербанка (SBER) — на 1.6%, Газпром нефти (SIBN) — на 1.5%. Тем временем МТС (MTSS) и Магнит (MGNT) потеряли 1.1% и 1.0% соответственно, Норникель (GMKN) подешевел на 0.9%.
Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подорожали на 9.5%, Центрального телеграфа (CNTL) — на 3.7%, Кубаньэнеро (KUBE) — на 2.7%.
Фондовые индексы США повысились на 1.0% — 1.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским наблюдается повышение.
Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС. Внешний фон немного улучшился, поскольку участники рынка испытывают надежду на решение разногласий в сфере торговли между США и Китаем путем переговоров. Кроме того, данные минэнергетики США, опубликованные вчера вечером, подтвердили сокращение запасов сырой нефти, что оказало поддержку котировкам нефтяных фьючерсов. В течение дня на ход торгов могут повлиять как корпоративные события (например, ожидается годовая финансовая отчетность Мечела), так и поток статистики, включая данные по розничной торговле в еврозоне (12:00 мск) и балансу внешней торговли США (15:30 мск).
Перспективы расширение списка лиц, подпадающих под санкции США, о которых сообщает информационное агентство Reuters, можно, при прочих равных, отнести к негативным для российского рынка факторам, но его действие, по нашим оценкам, в текущей ситуации будет иметь ограниченный характер.
На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации вблизи отметки 57.5 по паре доллар-рубль.
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 Ещё 3 источника 
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