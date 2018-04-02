Оснований для сильных движений в паре доллар-рубль пока нет, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»

В плюсе закрылись ВТБ (VTBR, +1.0%), Магнит ( MGNT , +0.9%), Аэрофлот (AFLT,. +0.9%), Алроса (ALRS, +0.9%). Тем временем Мечел (MTLR) подешевел на 2.8%, Сургутнефтегаз (SNGS) — на 1.0%. С позиций технического анализа, индекс РТС остается в рамках нисходящего канала и приблизился к его верхней границе.

США и Европе в пятницу торги не проводились по случаю Страстной пятницы, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немногим выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. На азиатских фондовых площадках наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в течение дня вероятно продолжение консолидации по индексу РТС. В большинстве стран Европы продолжаются пасхальные каникулы, и заметное увеличение активности нерезидентов пока выглядит маловероятным. Во второй половине дня (17:00 мск) ожидаются данные по деловой активности в производственном секторе США (ISM manufacturing), которые могут оказать некоторое влияние на ожидания трейдеров.

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации в диапазоне 57.0 — 57.3 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока нет.