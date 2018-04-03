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Глобальные инвесторы вновь отдают предпочтение облигациям перед акциями, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»
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Глобальные инвесторы вновь отдают предпочтение облигациям перед акциями, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Западные трейдеры, вернувшись с пасхальных каникул, возобновили сокращение позиций на рынках акций в целом. Дополнительным поводом к сокращению «спроса на риск» стали данные по деловой активности в производственном секторе США (индекс ISM manufacturing), которые оказались немного слабее прогнозов. В российском секторе высоколиквидных бумаг подешевели Татнефть (TATN, -2.2%), Алроса (ALRS, -2.1%), Роснефть (ROSN, -1.5%), Газпром (GAZP, -1.4%), Сбербанк (SBER, -1.4%), в то время как в плюсе закрылись Транснефть (TRNFP, +2.2%), МТС (MTSS, +1.2%), Газпром нефть (SIBN, +1.1%).
Во втором эшелоне наблюдались разнонаправленные изменения цен. Обыкновенные акции ОГК-2 (OGKB) подорожали на 3.3%, М. Видео (MVID) — на 3.0%. Тем временем заметно подешевели бумаги ДВМП (FESH, -21.7%).
Фондовые индексы США в понедельник упали на 1.9-2.7%, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. В Европе в понедельник торги не проводились (пасхальные каникулы), на азиатских фондовых площадках наблюдается снижение.
По данным технического анализа, сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося движения в направлении нижней границы нисходящего канала по индексу РТС. Глобальные инвесторы, судя по характеру торгов на мировых фондовых площадках, вновь отдают предпочтение облигациям перед акциями, опасаясь развития «торговых войн» и «перегретости» отдельных секторов рынка.
На валютном рынке, тем временем, продолжается консолидация вблизи отметки 90 по индексу доллара (DXY), возможен некоторый период консолидации и по паре доллар-рубль после выхода к уровню 57.5.
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