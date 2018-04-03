Глобальные инвесторы вновь отдают предпочтение облигациям перед акциями, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»

Фондовые индексы США в понедельник упали на 1.9-2.7%, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. В Европе в понедельник торги не проводились (пасхальные каникулы), на азиатских фондовых площадках наблюдается снижение.

По данным технического анализа, сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося движения в направлении нижней границы нисходящего канала по индексу РТС. Глобальные инвесторы, судя по характеру торгов на мировых фондовых площадках, вновь отдают предпочтение облигациям перед акциями, опасаясь развития «торговых войн» и «перегретости» отдельных секторов рынка.

На валютном рынке, тем временем, продолжается консолидация вблизи отметки 90 по индексу доллара (DXY), возможен некоторый период консолидации и по паре доллар-рубль после выхода к уровню 57.5.