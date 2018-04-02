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«Аквамарин-Сукко» на Кубани выставлен на продажу за 66,6 миллиона рублей
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«Аквамарин-Сукко» на Кубани выставлен на продажу за 66,6 миллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Общая площадь земельного участка санатория, расположенного неподалеку от села Сукко, — около 13 тыс. кв. м. По мнению некоторых экспертов, цена немного завышена. По мнению других, она адекватна рынку, так как объект находится в приемлемом состоянии, а уровень дополнительных вложений зависит от конкретных планов потенциальных инвесторов, передает издание «Ъ».
«Аквамарин-Сукко» принадлежит компании «РЖД-здоровье». Его собираются реализовать за 66,6 млн рублей с шагом аукциона в 2 миллиона. В отличии от птицефабрики «Псковской», которую недавно вновь выставили на торги, продажа санатория проходит впервые. В лот входит земельный участок, в котором расположено пять двухэтажных коттеджей на 28 номеров, столовая, два административных здания, медицинский блок, бассейн, функционирующая инфраструктура.
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