Биржи АТР снижаются вслед за американским рынком акций

Биржи АТР в основном снижаются вслед за американским рынком акций

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику, реагируя на снижение бирж США , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,93%, до 3131,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,07%, до 1836,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,6%, до 29913,68 пункта. Корейский KOSPI опускался на 0,5%, до 2432,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — рос на 0,05%, до 5762,3 пункта, японский Nikkei 225 — уменьшался на 0,53%, до 21277,24 пункта.

Падение основных фондовых индексов США в понедельник на 1,9-2,7% связано с удешевлением акций технологических компаний страны. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о своих претензиях к онлайн-ритейлеру Amazon , обвинив компанию в невыплате налогов. В понедельник он заявил о "нечестных правилах игры" и добавил, что это "будет изменено", хотя не уточнил деталей.

Акции Amazon по итогам торгов упали более чем на 5%. Бумаги других крупных технологических компаний также завершили торги снижением: Alphabet — на 2,36%, Netflix — на 5,1%. Кроме того, стоимость акций Facebook упала на 2,75% из-за скандала с утечкой данных пользователей соцсети. На этом фоне во вторник дешевеют бумаги компаний техсектора в Азии. Так, акции южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix дешевеют на 1,81% и 1,35%, а японских Sony и Panasonic — на 0,72% и 1,42% соответственно.

Кроме того, на рынках Азии продолжает сказываться торговый конфликт США и КНР . Китай с понедельника ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, — 25%.