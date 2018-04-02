Азиатские индексы торгуются в основном в «зеленой зоне»

Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в понедельник преимущественно положительную динамику ключевых индикаторов.

Японский Nikkei 225 на 8:15 мск вырос на 0,31% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 521,13 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,24% до 3 176,49 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,09% до отметки 3 431,2. Южнокорейский KOSPI показал снижение на 0,17% до 2 441,79 пункта.

Торги в Гонконге 2 апреля не проводятся.

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