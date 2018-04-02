Ещё
Азиатские индексы торгуются в основном в «зеленой зоне»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Азиатские индексы торгуются в основном в «зеленой зоне» 

Банки.ру 2 часа назад
Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в понедельник преимущественно положительную динамику ключевых индикаторов.
Японский Nikkei 225 на 8:15 мск вырос на 0,31% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 521,13 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,24% до 3 176,49 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,09% до отметки 3 431,2. Южнокорейский KOSPI показал снижение на 0,17% до 2 441,79 пункта.
Торги в Гонконге 2 апреля не проводятся.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
ЦБ обяжет банки под подпись уведомлять клиентов об отсутствии страховки по недепозитным инструментам Российские фондовые торги стартовали в плюсе Челябинвестбанк понизил ставки по вкладам в рублях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю18
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России241
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать154
«Россия сорвалась с цепи»1083
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»344
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:56
Бузова разделась для Playboy
Шоу-бизнес
00:09
Катя Жужа резко ответила Бородиной
Шоу-бизнес
00:33
Малиновская представила «новую себя»
Шоу-бизнес
00:52
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю
В мире
04:55
Китайская «Катюша» взорвала Интернет
Шоу-бизнес
01:16
«Россия сорвалась с цепи»
В мире
05:59
Что останется у Тулеева после отставки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение