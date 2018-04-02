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Биржи АТР растут
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Биржи АТР растут на позитивных данных о деловой активности в Китае 

Прайм 41 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник находятся в "зеленой" зоне на фоне макроэкономической статистики из Китая, которая превзошла прогнозы аналитиков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,18%, до 3174,47 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,62%, до 1865,28 пункта, корейский KOSPI увеличивался на 0,17%, до 2450,09 пункта. Японский индекс Nikkei 225 прибавлял 0,42%, достигая отметки в 21545,22 пункта.
Биржи Гонконга и Австралии остаются закрытыми в понедельник в связи с католическими пасхальными праздниками. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в четверг минусе на 0,52%, опустившись до 5759,4 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,24%, до 30093,38 пункта.
С оптимизмом восприняли инвесторы данные из Китая, опубликованные в минувшие выходные. Государственное статистическое бюро КНР сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте повысился до 51,5 пункта с 50,3 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали рост индекса всего до 50,6 пункта. Помимо этого, PMI в непроизводственном секторе экономики страны в марте вырос до 54,6 пункта с 54,4 в феврале, совпав с прогнозами аналитиков.
Определенное влияние на настроения участников торгов оказывают новости о том, что в воскресенье Китай принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на ввозные сталь и алюминий. Министерство коммерции страны отметило, что данная мера вводится для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США. Впрочем, о таких планах было уже известно ранее, и на торги это влияет слабо.
"На текущей неделе будет опубликован ряд важных макроэкономических показателей, которые могут поддержать настроения на рынках на фоне геополитических рисков и обеспокоенности, связанной с вероятностью торговой войны между Китаем и США", — приводит агентство Рейтер слова президента FPG Securities Кодзи Фукаи (Koji Fukaya).
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