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Приморье присоединяется к всероссийской акции «Будь здоров»
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Приморье присоединяется к всероссийской акции «Будь здоров» 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Региональный этап всероссийской акции «Будь здоров», приуроченной к Всемирному Дню здоровья, пройдет в Приморье с 3 по 8 апреля. В этом году девиз акции — «Здоровье для всех».
Как сообщили в департаменте здравоохранения, в рамках акции в крае пройдет ряд мероприятий, нацеленных на формирование у населения грамотного представления о здоровье, механизмах его поддержания, выработку необходимых навыков и умений по ведению здорового образа жизни.
«Это будет большая просветительская кампания. Например, наши специалисты будут готовы ответить на вопросы доступности и качества медицинской помощи. Волонтеры проведут тематические уроки по основам ЗОЖ. Для школьников организованы выставки рисунков «Здоров я — здоровая Россия», конкурсы в игровом формате между командами по темам ЗОЖ и профилактика неинфекционных заболеваний и многое другое», — сообщили в краевом центре медицинской профилактики.
Отметим, что в субботу, 7 апреля (во Всемирный день здоровья), специалисты Владивостокского клинико–диагностического центра приглашают жителей и гостей города на «Прогулку с врачом» по Набережной Цесаревича. Традиционно оздоровительная прогулка, которая доступна всем, пройдет с 10:00 до 11:00 часов.
Врачи центра проведут мастер-классы по общеукрепляющей гимнастике, скандинавской ходьбе.
Организаторами акции «Будь здоров» выступают всероссийское общественное движение «Волонтёры — медики» Приморья при поддержке департамента здравоохранения края.
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