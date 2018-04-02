Приморье присоединяется к всероссийской акции «Будь здоров»

Региональный этап всероссийской акции «Будь здоров», приуроченной к Всемирному Дню здоровья, пройдет в Приморье с 3 по 8 апреля. В этом году девиз акции — «Здоровье для всех».

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в рамках акции в крае пройдет ряд мероприятий, нацеленных на формирование у населения грамотного представления о здоровье, механизмах его поддержания, выработку необходимых навыков и умений по ведению здорового образа жизни.

«Это будет большая просветительская кампания. Например, наши специалисты будут готовы ответить на вопросы доступности и качества медицинской помощи. Волонтеры проведут тематические уроки по основам ЗОЖ. Для школьников организованы выставки рисунков «Здоров я — здоровая Россия », конкурсы в игровом формате между командами по темам ЗОЖ и профилактика неинфекционных заболеваний и многое другое», — сообщили в краевом центре медицинской профилактики.

Отметим, что в субботу, 7 апреля (во Всемирный день здоровья), специалисты Владивостокского клинико–диагностического центра приглашают жителей и гостей города на «Прогулку с врачом» по Набережной Цесаревича. Традиционно оздоровительная прогулка, которая доступна всем, пройдет с 10:00 до 11:00 часов.

Врачи центра проведут мастер-классы по общеукрепляющей гимнастике, скандинавской ходьбе.

Организаторами акции «Будь здоров» выступают всероссийское общественное движение «Волонтёры — медики» Приморья при поддержке департамента здравоохранения края.