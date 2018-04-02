Рукопись «Пляшущих человечков» Конан Дойля выставлена на аукцион в США

Рукопись рассказа «Пляшущие человечки» Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе выставлена на аукцион Heritage в американском Далласе . Аукционный дом рассчитывает выручить за нее 500 тысяч долларов, пишет издание The Daily Telegraph. Как сообщается, рукопись объемом 53 страницы содержит правки и дополнения писателя, а также собственноручные рисунки шифра из танцующих человечков Дойля. Рассказ датируется 1903 годом. Аукцион будет проведен 18 апреля.

Отметим, что в «Пляшущих человечках» знаменитый сыщик раскрывает секретный код убийцы. Это один из 13 рассказов сборника «Возвращение Шерлока Холмса». Данная история была использована во втором эпизоде сериала «Шерлок» канала BBC под названием «Слепой банкир».

Драки русских поэтов

Есенин, Пастернак и другие

На аукцион рукопись выставляется не первый раз. Сам автор уже передавал ее на торги в 1918 году. Тогда средства от ее продажи были перечислены в фонд Красного Креста

Напомним, в декабре прошлого года в Нью-Йорке с молотка ушли мемуары императора Японии Хирохито. За лот неизвестный покупатель выложил 275 тыс. долларов.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM