Тест: сможете ли вы заработать на криптовалютах?

В 2009 году, когда некто под псевдонимом Сатоси Накамото запустил сеть Биткоин, одна монета стоила меньше доллара. Официальный курс биткоина сегодня — более 8000 долларов. Все, кто не купил биткоины раньше, теперь кусают локти от досады. А другие в это время продолжают с энтузиазмом собирать фермы и покупать специальное оборудование для майнинга.

Чтобы заработать на криптовалютах, нужно быть технически подкованным, постоянно следить за курсом и принимать риски. Прежде чем вступать в большую игру, попробуйте свои силы в биткоин-симуляторе от КТО?ЧТО?ГДЕ? и РИФ-2018.

Сможете ли вы заработать на криптовалютах?

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