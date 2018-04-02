Тест: сможете ли вы заработать на криптовалютах? 

В 2009 году, когда некто под псевдонимом Сатоси Накамото запустил сеть Биткоин, одна монета стоила меньше доллара. Официальный курс биткоина сегодня — более 8000 долларов. Все, кто не купил биткоины раньше, теперь кусают локти от досады. А другие в это время продолжают с энтузиазмом собирать фермы и покупать специальное оборудование для майнинга.
Чтобы заработать на криптовалютах, нужно быть технически подкованным, постоянно следить за курсом и принимать риски. Прежде чем вступать в большую игру, попробуйте свои силы в биткоин-симуляторе от КТО?ЧТО?ГДЕ? и РИФ-2018.
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НАЧАТЬ ТЕСТ 1/10 Биткоин — это то, с чего начался бум криптовалют. Сколько всего биткоинов можно добыть? Количество биткоинов не ограничено 28% Количество биткоинов ограничено техническими возможностями оборудования 0% 21 миллион 71% ПРОДОЛЖИТЬ 2/10 Что такое облачный майнинг? Майнинг с использованием более 3 видеокарт 10% Майнинг с использованием более 15 видеокарт 20% Майнинг с использованием специализированных устройств, например ASIC 40% Майнинг без использования собственного оборудования 30% ПРОДОЛЖИТЬ 3/10 Можно ли что-то реально купить на криптовалюту? Например, квартиру? Конечно, криптовалюта — это деньги 12% Можно, но в России это сложнее сделать, чем на Западе 62% Нет, криптовалюта — это только инвестиционная история 25% ПРОДОЛЖИТЬ 4/10 Сколько налогов нужно платить с дохода, получаемого от майнинга или перепродажи криптовалют? 1,7% 28% 4% 0% 8% 28% Нисколько 42% ПРОДОЛЖИТЬ 5/10 Какой из этих факторов не влияет на добычу биткоинов? Количество пользователей (майнеров) 0% Вычислительные мощности 0% Снижение награды 20% Курс нефти 80% ПРОДОЛЖИТЬ 6/10 Какое из этих действий не обезопасит ваши криптовалютные накопления? Замена пароля от аккаунта в сервисе, в котором хранится валюта 0% Установка двухэтапной аутентификации через Google 0% Не реже раза в год менять не менее 25% используемых видеокарт 75% Придумать секретный вопрос, записать ответ и положить его в сейф 25% ПРОДОЛЖИТЬ 7/10 Можно ли просто купить биткоин, подождать, пока вырастет курс, а потом продать? Да, многие зарабатывают именно таким образом 25% Да, вот только курс может резко упасть 50% Нет, с биткоином нельзя проводить подобные операции 25% ПРОДОЛЖИТЬ 8/10 Сколько Сатоши в одном Биткоине? Вы вообще о чем? 0% 0.001 BTC 25% 0.00001 BTC 50% 0.00000001 BTC 25% ПРОДОЛЖИТЬ 9/10 Правда ли, что есть сайты, на которых просто так раздают Сатоши? Да, такие сайты существуют 0% Да, но не совсем просто так: нужно выполнять простые действия вроде ввода капчи и просмотра рекламы 75% Нет, это какая-то афера 25% ПРОДОЛЖИТЬ 10/10 Какую из этих криптовалют можно назвать второй по популярности после Биткоина? Эфир 50% Bitcoin Cash 0% Лайткоин 0% Monero 50% ПРОДОЛЖИТЬ / 10 Пройти тест еще раз