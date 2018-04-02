Ещё
Встреча Трампа и Абэ состоится 17-18 апреля во Флориде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Встреча Трампа и Абэ состоится 17-18 апреля во Флориде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 17-18 апреля в своей резиденции в американском штате Флорида, сообщает во вторник Белый дом.
"Президент Дональд Трамп примет премьер-министра Японии Синдзо Абэ в (резиденции) Мар-а-Лаго 17-18 апреля", — говорится в заявлении Белого дома. Отмечается, что они обсудят международную кампанию по оказанию максимального давления на КНДР перед запланированной встречей Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Ранее агентство Киодо сообщало, что Абэ планирует лично попросить президента США поднять вопрос о похищенных японцах на саммите с КНДР.
В настоящее время идет подготовка к проведению встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, которая должна состояться в апреле в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Вслед за этим ожидается проведение саммита между Ким Чен Ыном и президентом США.
РИА Новости: последние новости
Совладелец группы "Сумма" миллиардер Магомедов не признает вину в хищениях Официальный курс евро на вторник вырос до 70,6 рубля Глава Нацбанка Казахстана попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться204
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки82
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП42
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому97
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России503
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение