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Трамп и Абэ 17-18 апреля обсудят ситуацию вокруг КНДР
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Трамп и Абэ 17-18 апреля обсудят ситуацию вокруг КНДР 

ТАСС 20 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудят кампанию по оказанию максимального давления на власти КНДР во время встречи в поместье американского лидера Mar-a-Lago в Палм-Бич (штат Флорида) 17-18 апреля. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Белого дома.
"Президент Дональд Трамп встретится с японским премьер-министром Синдзо Абэ в Mar-a-Lago 17-18 апреля 2018 года… Два лидера обсудят международную кампанию по оказанию максимального давления на Северную Корею в преддверии запланированной встречи президента Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном", — говорится в документе.
Политики также «изучат пути расширения справедливых и взаимовыгодных торговых и инвестиционных связей между Соединенными Штатами и Японией».
Ранее, по данным агентства Kyodo, Абэ рассказал о своем намерении совершить визит в США с 17 по 20 апреля. Отмечается, что в ходе встречи премьер «намерен лично попросить Трампа поднять вопрос похищенных [северокорейской разведкой] японских граждан в случае организации саммита лидеров США и Северной Кореи». Комментируя предстоящую поездку японского премьера, генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга отметил, что стороны рассчитывают обсудить проблему ракетной и ядерной программ КНДР. Также в центре внимания встречи, по его словам, будут вопросы свободной торговли, поскольку с конца марта США повысили ввозные пошлины на сталь и алюминий, которые распространяются и на продукцию японских компаний.
Договоренность о визите Абэ в США была достигнута в марте по итогам его телефонного разговора с Трампом. Он состоялся вскоре после того, как было объявлено о том, что американский лидер до мая текущего года готов встретиться с Ким Чен Ыном.
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