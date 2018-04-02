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Абэ попросит Трампа поднять на саммите с КНДР вопрос похищенных японцев
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Абэ попросит Трампа поднять на саммите с КНДР вопрос похищенных японцев 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить 17-20 апреля США и лично попросить американского президента Дональда Трампа поднять вопрос о похищенных японцах на саммите с КНДР, если он состоится, передало агентство Киодо.
По данным агентства, Абэ отправится на переговоры с Трампом во Флориду в преддверии намеченной на май встречи президента США и лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Для того чтобы добиться конкретных действий от Северной Кореи, на нее будет оказываться максимальный нажим", — сказал Абэ на совещании представителей правительства и правящей партии Японии.
Трамп может встретиться на территории «третьей» страны с Ким Чен Ыном после проведения 27 апреля саммита КНДР и Южной Кореи. Как сообщалось ранее, южнокорейский лидер также не исключил возможности проведения трехстороннего саммита в будущем между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном. Синдзо Абэ, который ранее выступал категорически против диалога с КНДР, на этот раз решил не «отставать» и также высказался за его встречу с Ким Чен Ыном, чтобы решать вопрос о похищенных японских гражданах. Но перспективы такой встречи пока не просматриваются, и Япония хочет обратиться за помощью к США.
В 70-е и 80-е годы прошлого столетия КНДР тайно вывезла к себе несколько граждан Японии, чтобы использовать их в шпионских целях. Часть этих лиц вернулась в Японию, однако в Токио не считают вопрос закрытым и настаивают на прояснении всех обстоятельств похищений и поиске остальных пропавших без вести японцев.
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