Возможность роста в индексе Мосбиржи ограниченна из-за разрастания торговых войн, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»

Одновременно, это техническое сопротивление, пробой которого откроет дорогу к области стратегических сопротивлений 2225-2325 пунктов. Однако много сомнений в том, что это случится сегодня.

Танзания. Утренние продажи фьючерса на индекс S&P (-0,9% на премаркете) и снижение котировок нефти создают минорный фон перед открытием российской сессии в пятницу. Временно отойдя от давления на торговый Китай , президент США Дональд Трамп переключился на Африку. Накануне было принято решение приостановить право на освобождение от уплаты пошлин на одежду из Руанды , «под раздачу» также попали Уганда

Торговая война, которую затеяли США под лозунгом «Америка прежде всего», ищет тонкие места в отношениях с международным сообществом и, найдя, успешно ими пользуется. Мировые рынки капитала, только успокоившиеся насчет осложнений отношения между США и Китаем, снова накрывает волна страхов.

В пятницу утром с большой долей вероятности отечественные бенчмарки просядут на 0,1%-0,3%, в течение дня могут слегка дорожать те активы, что не поднимались в цене в среду и четверг. Внутренних поводов для активного роста тоже нет. Индекс МосБиржи проведет финал недели в консолидации в границах 2270-2300 пунктов, индекс РТС — в пределах 1245-1260 пунктов.