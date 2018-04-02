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Ответственные потребители электроэнергии могут выиграть iPhone SE
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Ответственные потребители электроэнергии могут выиграть iPhone SE 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Потребители, которые вовремя передают показания приборов учета и платят за электроэнергию, могут выиграть iPhone SE.
По условиям акции «Счастливый сервис-2018» участникам необходимо с 1 по 30 апреля зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет гражданам-потребителям» на сайте компании www.кузбассэнергосбыт.рф, и через этот сервис с апреля по июнь 2018 года передавать показания. Кроме того, в мае и июне через этот сервис нужно заплатить за электроэнергию не позднее 10 числа. По итогам акции пять счастливчиков в июне получат пять iPhone SE. Принять участие в акции могут все граждане, обслуживаемые ПАО «Кузбассэнергосбыт».
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