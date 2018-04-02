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Американец выиграл в лотерею более 500 миллионов долларов
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Американец выиграл в лотерею более 500 миллионов долларов 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
В США неизвестный выиграл в лотерею 521 миллион долларов. Личность победителя пока не известна, так как он еще не заявил права на выигрыш.
Счастливый лотерейный билет был продан на автозаправке в Ривердейле. Этот населенный пункт расположен в 48 километрах от Нью-Йорка. «Новости просто замечательные. Я действительно счастлив за того, кто выиграл», — сказал владелец АЗС Амир Карасс. Он отметил, что в последнее время спрос на лотерейные билеты большой.
ТАСС напоминает, что в январе этого года другой американец стал счастливым обладателем 451 млн долларов. А рекорд был установлен шесть лет назад, когда выиграли сразу три билета. Их владельцы разделили выигрыш в размере 656 миллионов долларов.
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