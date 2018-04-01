20 потрясающих штук с AliExpress. Толстовка-космос?

Толстовка-космос?Мы обошли все виртуальные прилавки AliExpress и выбрали самые годные штуки.

Вот так можно экономить на покупках в сети:

1. Регистрируемся на сайте сервиса Letyshops, чтобы покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

2. Устанавливаем расширение, которое напоминает о возможности получать кэшбэк и мониторит цены на товары.

3. Покупаем любой товар из подборки, штуку с AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Media Markt или другого магазина и получаем часть денег на карту или мобильный счет.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. Умная лампочка

Диодная лампа сделает умным любой светильник. Яркость и цвет свечения регулируется через приложение.

Цена: от 1 776 руб., купить с кэшбеком

2. IP-камера

Снимает в 720p, вращается в двух плоскостях, управляется со смартфона или планшета.

Цена: 1 531 руб., купить с кэшбеком

3. Космическая толстовка

Оригинальная одежда на все случаи жизни.

Цена: 994 руб., купить с кэшбеком

4. Стильная записная книжка

Черный блокнот для «черной» бухгалтерии.

Цена: от 533 руб., купить с кэшбеком

5. Механический хронометр

Стильные кварцевые часы, есть разные модели с металлическими и кожаными ремешками.

Цена: от 1 481 руб., купить с кэшбеком

6. Игровая мышь

Удобная скоростная мышь с подсветкой и дополнительными кнопками.

Цена: 277 руб., купить с кэшбеком

7. Ультрафиолетовая лампа

Компактная лампа с фонариком для проверки купюр.

Цена: 295 руб., купить с кэшбеком

8. Держатель для ножей

Магнитная планка для размещения ножей над кухонной столешницей.

Цена: 715 руб., купить с кэшбеком

9. Стальной браслет

Стильный браслет подойдет под любой стиль одежды.

Цена: от 716 руб., купить с кэшбеком

10. Термос

Компактный дорожный термос с резервуаром на 500 мл.

Цена: 718 руб., купить с кэшбеком

11. Органайзер для обуви

Позволяет хранить несколько пар обуви в шкафу или за дверью.

Цена: 591 руб., купить с кэшбеком

12. Машинка на пульте ДУ Небольшая игрушка умеет ездить по стенам.

Цена: 802 руб., купить с кэшбеком

13. Рюкзак с зарядкой для смартфона

Вместительный городской рюкзак с кабелем для зарядки смартфона на ходу.

Цена: 1 685 руб., купить с кэшбеком

14. Коробка-копилка

Знаменитый китайский котик, который ворует монетки.

Цена: 1 113 руб., купить с кэшбеком

15. Внешняя звуковая карта

USB-карта для ноутбуков или компьютеров, в которых сломалась встроенная звуковая карта.

Цена: 504 руб., купить с кэшбеком

16. Терморегулятор

Регулятор температуры подойдет для теплого пола или системы индивидуального отопления.

Цена: 897 руб., купить с кэшбеком

17. SSD-накопители

Скоростной диск для ноутбука или ПК, есть разные объемы.

Цена: от 947 руб., купить с кэшбеком

18. Карман для мочалок

Удобное приспособление для хранения скребков и мочалок.

Цена: 313 руб., купить с кэшбеком

19. Модели грузового транспорта

Детализированные модельки кранов, экскаваторов и бульдозеров в масштабе 1:50.

Цена: от 965 руб., купить с кэшбеком

20. Набор отверток

Отвертки разной длины подойдут для сборки мебели или домашнего ремонта.

Цена: от 936 руб., купить с кэшбеком

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!

И последнее: не забывайте заглядывать в наш Telegram там всегда есть еще годные штуки.