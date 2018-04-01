20 потрясающих штук с AliExpress. Толстовка-космос? 

Толстовка-космос?Мы обошли все виртуальные прилавки AliExpress и выбрали самые годные штуки.
Вот так можно экономить на покупках в сети:
1. Регистрируемся на сайте сервиса Letyshops, чтобы покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
2. Устанавливаем расширение, которое напоминает о возможности получать кэшбэк и мониторит цены на товары.
3. Покупаем любой товар из подборки, штуку с AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Media Markt или другого магазина и получаем часть денег на карту или мобильный счет.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. Умная лампочка
Диодная лампа сделает умным любой светильник. Яркость и цвет свечения регулируется через приложение.
Цена: от 1 776 руб., купить с кэшбеком
2. IP-камера
Снимает в 720p, вращается в двух плоскостях, управляется со смартфона или планшета.
Цена: 1 531 руб., купить с кэшбеком
3. Космическая толстовка
Оригинальная одежда на все случаи жизни.
Цена: 994 руб., купить с кэшбеком
4. Стильная записная книжка
Черный блокнот для «черной» бухгалтерии.
Цена: от 533 руб., купить с кэшбеком
5. Механический хронометр
Стильные кварцевые часы, есть разные модели с металлическими и кожаными ремешками.
Цена: от 1 481 руб., купить с кэшбеком
6. Игровая мышь
Удобная скоростная мышь с подсветкой и дополнительными кнопками.
Цена: 277 руб., купить с кэшбеком
7. Ультрафиолетовая лампа
Компактная лампа с фонариком для проверки купюр.
Цена: 295 руб., купить с кэшбеком
8. Держатель для ножей
Магнитная планка для размещения ножей над кухонной столешницей.
Цена: 715 руб., купить с кэшбеком
9. Стальной браслет
Стильный браслет подойдет под любой стиль одежды.
Цена: от 716 руб., купить с кэшбеком
10. Термос
Компактный дорожный термос с резервуаром на 500 мл.
Цена: 718 руб., купить с кэшбеком
11. Органайзер для обуви
Позволяет хранить несколько пар обуви в шкафу или за дверью.
Цена: 591 руб., купить с кэшбеком
12. Машинка на пульте ДУ Небольшая игрушка умеет ездить по стенам.
Цена: 802 руб., купить с кэшбеком
13. Рюкзак с зарядкой для смартфона
Вместительный городской рюкзак с кабелем для зарядки смартфона на ходу.
Цена: 1 685 руб., купить с кэшбеком
14. Коробка-копилка
Знаменитый китайский котик, который ворует монетки.
Цена: 1 113 руб., купить с кэшбеком
15. Внешняя звуковая карта
USB-карта для ноутбуков или компьютеров, в которых сломалась встроенная звуковая карта.
Цена: 504 руб., купить с кэшбеком
16. Терморегулятор
Регулятор температуры подойдет для теплого пола или системы индивидуального отопления.
Цена: 897 руб., купить с кэшбеком
17. SSD-накопители
Скоростной диск для ноутбука или ПК, есть разные объемы.
Цена: от 947 руб., купить с кэшбеком
18. Карман для мочалок
Удобное приспособление для хранения скребков и мочалок.
Цена: 313 руб., купить с кэшбеком
19. Модели грузового транспорта
Детализированные модельки кранов, экскаваторов и бульдозеров в масштабе 1:50.
Цена: от 965 руб., купить с кэшбеком
20. Набор отверток
Отвертки разной длины подойдут для сборки мебели или домашнего ремонта.
Цена: от 936 руб., купить с кэшбеком
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!
И последнее: не забывайте заглядывать в наш Telegram там всегда есть еще годные штуки.