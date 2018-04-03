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СМИ сообщили о построенном во время Обамы пятиэтажном бункере под Белым домом
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СМИ сообщили о построенном во время Обамы пятиэтажном бункере под Белым домом
Говорит Москва
1 час назад
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Строительство бункера, как сообщается, началось в 2010 году. Работы стоили 376 миллионов долларов.
В Белом доме уже есть бункер, он находится под восточным крылом.
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