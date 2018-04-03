СМИ сообщили о построенном во время Обамы пятиэтажном бункере под Белым домом

Строительство бункера, как сообщается, началось в 2010 году. Работы стоили 376 миллионов долларов.

В Белом доме уже есть бункер, он находится под восточным крылом.