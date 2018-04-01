Рынок акций ОАЭ закрылся разнонаправленно, DFM General прибавил 0,90%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги воскресенья разнонаправленно за счет укрепления секторов услуг, телекоммуникаций и финансов и инвестиций. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах страхования, производителей товаров массового потребления и банковских услуг.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General подорожал на 0,90%, индекс ADX General упал на 0,04%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Marka Pjse (DU:MARKA), которые подорожали на 0,04 п. (8,15%), закрывшись на отметке в 0,50. Котировки Gulf General Investment (DU:GGIC) выросли на 0,012 п. (3,65%), завершив торги на уровне 0,341. Бумаги Amanat Holdings PJSC (DU:AMANT) выросли в цене на 0,040 п. (3,01%), закрывшись на отметке 1,370.

Лидерами падения стали акции Ajman bank (DU:AJBNK), цена которых упала на 0,020 п. (1,90%), завершив сессию на отметке 1,030. Акции Shuaa capital (DU:SHUA) поднялись на 0,020 п. (1,90%), закрывшись на уровне 1,030, а DXB Entertainments (P. J. S. C.) (DU:DXBE) снизились в цене на 0,004 п. (0,82%) и завершили торги на отметке 0,482.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Al Khaleej Investment Co PJSC (AD:KICO), которые подорожали на 14,50% до отметки 2,29, Eshraq Properties Co PJSC (AD:ESHR), которые набрали 2,78%, закрывшись на уровне 0,7400, а также акции Dana Gas (AD:DANA), которые повысились на 2,17%, завершив сессию на отметке 0,940.

Лидерами падения стали акции Al Khazna Ins (AD:AKIC), которые снизились в цене на 7,69%, закрывшись на отметке 0,240. Акции компании Arkan Building Materials Co PJSC (AD:ARKN) потеряли 4,41% и завершили сессию на уровне 0,6500. Котировки Agthia Group (AD:AGTH) снизились в цене на 4,32% до отметки 4,21.

На Дубайской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (23) превысило количество закрывшихся в минусе (11), а котировки 6 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 14 компаний подорожали, 11 снизились, a 4 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Al Khazna Ins (AD:AKIC) упали до исторического минимума, снизившись на 7,69%, 0,020 п., и завершили торги на отметке 0,240. Котировки акций Dana Gas (AD:DANA) выросли до 3-летнего максимума, подорожав на 2,17%, 0,020 п., и завершили торги на отметке 0,940.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,79%, или 0,51, достигнув отметки $64,89 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,04%, или 0,03, до $69,44 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,06%, или 0,80, до отметки $1.325,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED снизилась на 0,00% до 3,6730, а котировки EUR/AED повысились на 0,17%, достигнув отметки 4,5260.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,01% до 89,75.