В Китае прошел первый организованный малазийской стороной фестиваль, посвященный ласточкиным гнездам

Наньнин, 1 апреля / Синьхуа / — С 31 марта по 1 апреля в Наньнине, административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/, прошел фестиваль, посвященный считающимся деликатесом в Китае ласточкиным гнездам. Как сообщили в Управлении по делам коммерции Гуанси, это первая подобная презентация, организованная в Китае малазийской стороной на официальном уровне.

В фестивале приняли участие около 30 малазийских предприятий, которые занимаются производством ласточкиных гнезд.