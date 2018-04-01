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В Китае прошел первый организованный малазийской стороной фестиваль, посвященный ласточкиным гнездам
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В Китае прошел первый организованный малазийской стороной фестиваль, посвященный ласточкиным гнездам 

ИА Синьхуа 34 минуты назад
Наньнин, 1 апреля /Синьхуа/ — С 31 марта по 1 апреля в Наньнине, административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/, прошел фестиваль, посвященный считающимся деликатесом в Китае ласточкиным гнездам. Как сообщили в Управлении по делам коммерции Гуанси, это первая подобная презентация, организованная в Китае малазийской стороной на официальном уровне.
В фестивале приняли участие около 30 малазийских предприятий, которые занимаются производством ласточкиных гнезд.
Малайзия занимает второе место в мире по производству ласточкиных гнезд, на страну приходится 10-15 проц. мирового валового производства этой продукции. В 2017 году Малайзия экспортировала в Китай ласточкины гнезда на сумму 42 млн долларов США. На данный момент лицензией на экспорт гнезд в Китай обладают 19 малазийских компаний. -0-
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