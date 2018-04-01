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Работа над созданием государственной цифровой валюты Китая продолжается
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Работа над созданием государственной цифровой валюты Китая продолжается 

BitCryptoNews 38 минут назад
Фото: BitCryptoNews
КНР пока находится на стадии разработки государственной цифровой валюты, сообщил журналистам руководитель государственного исследовательского центра Китая.
По словам Чжана Ифэна, главы China Banknote Blockchain Research Center, Китай пока продолжает работать над созданием национальной цифровой валюты, однако сроки запуска нового инструмента пока неизвестны.
Государственная организация China Banknote Blockchain Research Center была сформирована на базе China Banknote Credit Card Industry Development, который подчиняется China Banknote Printing and Minting Corporation, государственной корпорации, осуществляющей чеканку монет и печать банкнот юаня.
Отметим, что комментарии господина Ифэна сходятся с заявлениями бывшего главы Народного банка Китая, господина Чжоу Сяочуаня, который отметил на своей пресс-конференции в марте, что запуск государственной цифровой валюты в Китае, работающей на основе блокчейн-технологий, неизбежен.
фото: Pexels
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