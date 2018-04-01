В Афганистане пропали 3 миллиарда долларов военной помощи США 

В Афганистане при очередной финансовой проверке вскрылась пропажа 3,1 миллиарда долларов, выделенных на поставки американской военной техники, топлива и амуниции, сообщает газета Kronen Zeitung.
По данным генерального инспектора Пентагона, средства предназначались на оснащение и обучение афганских сил безопасности, которые должны противостоять движению Талибан (запрещено в России), активно действующему в различных регионах страны. По оценкам экспертов, причинами недостачи являются слабый контроль со стороны США, плохое управление финансами, недоверие между сторонами и банальное воровство.
Так, в период с 2005 года по настоящее время для нужд афганской армии были поставлены 95 тысяч военных грузовиков. Однако финансовая служба Пентагона не могла установить их наличие. Вскрылись также махинации со списанием автомашин на «боевые потери». По данным военной разведки, большое количество техники оказалось в руках талибов.
Афганские эксперты утверждают, что c 2002 года почти половина американской военной помощи Афганистану в размере порядка 76 миллиардов долларов была «разграблена и разворована» ввиду «наглой коррупции». Средства, в том числе, утекли на создание вооруженных формирований на местах. Были также зафиксированы случаи продажи оружия и амуниции на рынке, свидетельствует бывший офицер афганской разведки Кабул Хан Тадбир.