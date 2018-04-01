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Туристам в Германии разрешили расплачиваться криптовалютой
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Туристам в Германии разрешили расплачиваться криптовалютой 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
Оплатить посещение популярных туристических достопримечательностей в Германии стало возможным криптовалютой. Об этом сообщил сайт CCN.
В списке достопримечательностей, за посещение которых можно рассчитаться криптовалютой, значатся несколько наиболее популярных германских туристических объектов.
Баварский замок Нойшванштайн, построенный в 1886 году, принимает в среднем около 1,5 миллиона туристов каждый год. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО остров Райхенау с радостью круглый год ждет гостей на границу Германии с Австрией и Швейцарией на Боденском озере.
Europa-Park
предлагает круглогодичный отдых: это главный тематический парк в Германии, крупнейший тематический парк среди германоязычных стран.
Twitter запретил рекламу действий с криптовалютами на своей платформе. Речь идет об ICO (первичное размещение токенов криптовалют), продаже токенов, криптокошельках и криптовалютных биржах, сообщил сайт телеканала «Мир24».
Тем временем в России уже на законодательном уровне введут понятие цифровой экономики. Соответствующий законопроект, который вводит в Гражданский кодекс понятие «цифровые деньги» и регулирует определение смарт‐контрактов и ряд других определений, внесен в Госдуму
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