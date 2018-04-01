Туристам в Германии разрешили расплачиваться криптовалютой

Оплатить посещение популярных туристических достопримечательностей в Германии стало возможным криптовалютой. Об этом сообщил сайт CCN.

В списке достопримечательностей, за посещение которых можно рассчитаться криптовалютой, значатся несколько наиболее популярных германских туристических объектов.

Баварский замок Нойшванштайн, построенный в 1886 году, принимает в среднем около 1,5 миллиона туристов каждый год. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО остров Райхенау с радостью круглый год ждет гостей на границу Германии с Австрией Швейцарией на Боденском озере.

Europa-Park

предлагает круглогодичный отдых: это главный тематический парк в Германии, крупнейший тематический парк среди германоязычных стран.

Twitter запретил рекламу действий с криптовалютами на своей платформе. Речь идет об ICO (первичное размещение токенов криптовалют), продаже токенов, криптокошельках и криптовалютных биржах, сообщил сайт телеканала «Мир24».