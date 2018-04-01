Система маркировки «обелила» рынок меховых изделий в ЕАЭС

«Одним из ключевых положительных эффектов введения системы маркировки стало значительное «обеление» рынка меховых изделий. По итогам 2017 года на рынках Республики Беларусь и Российской Федерации в оборот было введено порядка 5,1 млн изделий из натурального меха, что существенно превышает официальные статистические данные о емкости рынка», — говорится в сообщении.

Кыргызстан. Пилотный проект по введению маркировки контрольными знаками шуб и меховых изделий реализуется сегодня в Беларуси, Казахстане и России. Также планируют к нему подключиться Армения

Отмечается, что проект позитивно сказался на прозрачности рынка, но часть продукции вовлечена в теневой оборот. Так, в России за период действия системы маркировки было обнаружено более 11,7 тысячи изделий на сумму 582,5 миллиона рублей с нарушением требований.

Одним из положительных аспектов стал рост поступления таможенных платежей и легализация субъектов рынка.

«С августа 2016 года по ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2015–2016 годов задекларированный суммарный импорт меховых изделий в Беларусь и Россию вырос на 72,4%. Что касается легализации участников оборота, то на начало реализации проекта в системе маркировки в Беларуси и России было зарегистрировано 1,6 тыс. субъектов, по итогам 2017 года их численность составила более 10,2 тыс. участников», — подчеркнули в ЕЭК.

Система маркировки способствовала также повышению адресности контрольных мероприятий, снижению административной нагрузки на бизнес, оптимизации затрат контролирующих органов.

В дальнейшем систему маркировки планируется развивать так, чтобы она позволяла применять наиболее простые и доступные средства идентификации, сокращать бумажный документооборот и административные издержки бизнеса.

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