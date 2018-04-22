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Сегодня противники мусоросжигательного завода выйдут на митинг
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Сегодня противники мусоросжигательного завода выйдут на митинг 

Казанский репортер 47 минут назад
Фото: Казанский репортер
Противники строительства в Татарстане мусоросжигательного завода выйдут сегодня на митинг в парке «Крылья Советов». Акция протеста запланирована на 16:00 около памятника Ленину. Инициаторы митинга подчеркивают, что акция согласована с властями Казани и проходит в установленном законом порядке. В рамках публичного мероприятия пройдет акция по раздельному сбору отходов. Активисты просят приносить макулатуру, пластик, cd-диски, ветошь, металлолом, отработанные батарейки. Предыдущий митинг прошел неделю назад в поселке Осиново, вблизи места планируемого строительства МСЗ. Тогда на акцию протеста вышли около 500 человек.
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