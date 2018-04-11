Инвестор МСЗ набирает сотрудников для работы над проектом завода

Объявление о поиске четырех работников для ООО «Альтернативная Генерирующая Компания -1», которая является инвестором строительства мусоросжигающего завода, появилось на сайте HeadHunter.

В объявлении сказано, что компании требуются: офис-менеджер, системный администратор, специалист по экологии и охране труда, финансовый контролер. Размер зарплаты не указан.

Офис компании находится по адресу: ул. Гоголя, 3а.