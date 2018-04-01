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Банк «Йошкар-Ола» понизил ставки по вкладам
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Банк «Йошкар-Ола» понизил ставки по вкладам 

Банки.ру 1 час назад
Так, депозиты «Лидер» (от 20 тыс. рублей на полтора года), «Праздничный» (от 20 тыс. рублей на год и месяц), «Мобильный» (от 1 тыс. рублей на год) и «Срочный классический» (от 10 тыс. рублей на 375 дней) доступны теперь под 6,5% годовых (ранее — под 7%).
«Срочный накопительный» (от 5 тыс. рублей на 375 дней) привлекается под 5% годовых (прежде — под 6%), а «Пенсионный — Накопительный» (от 5 тыс. рублей на два года) — под 6% годовых (до этого — под 7%).
Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
«Удобный процент» (от 20 тыс. рублей на 375 дней) открывается под 5,5% годовых (вместо 6%). Проценты выплачиваются раз в полгода.
Пополнять можно депозиты «Срочный накопительный», «Пенсионный — Накопительный» и «Мобильный».
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