Слух: Netflix купит студию EuropaCorp вместе с Бессоном

Некоторое время назад для студии EuropaCorp, которую основали культовый режиссёр Люк Бессон и продюсер Пьер-Анж Ле Пожам, наступили сложные времена. После кассового провала ряда фильмов, в том числе «Валериан и город тысячи планет», «Взаперти», «Сфера» и «Мисс Слоун», рыночная стоимость студии упала, а долги выросли. Тогда же появились слухи о том, что EuropaCorp может быть продана вместе со всей своей внушительной библиотекой фильмов.

Французское издание Capital сообщает, что идут переговоры с каналом Netflix , и информированные источники утверждают, что стороны близки к соглашению. По слухам, ещё в январе Netflix пытался выкупить фильмы EuropaCorp и заказать Бессону несколько новых картин для эксклюзивного показа на канале. Теперь же предмет переговоров изменился. Речь уже идёт о полном приобретении всей студии, после которого Бессон продолжит руководить творческой частью кинопроцесса.

Это уже не первый раз, когда Netflix не только снимает собственные фильмы, но и подхватывает проекты, которые по каким-то причинам стали не нужны их создателям. В начале года на канале неожиданно вышел фантастический хоррор «Парадокс Кловерфилда», который кинокомпания Paramount откладывала несколько раз и который всё же получил довольно неблагоприятные отзывы. Научно-фантастический фильм «Закат цивилизации» (Extinction) должен был появиться в кинотеатрах 26 января, но затем он без объяснения причин пропал из графика премьер, чтобы оказаться в каталоге Netflix. А не так давно на канале состоялась премьера экранизации «Аннигиляция», которая также изначально снималась для больших экранов.

При этом Netflix в 2018 году собирается потратить 8 миллиардов долларов на создание оригинальных фильмов и сериалов: собственные проекты по планам руководства канала должны составлять половину каталога. Упор на эксклюзивный контент позволяет Netflix успешно конкурировать с сервисами Hulu, Amazon Apple . Но вскоре на рынок стриминговых сервисов выходит Disney , и каналу потребуется нечто более весомое, чтобы состязаться с гигантом.

Даже при том, что на студии EuropaCorp висит почти 300 миллионов долларов долга, приобретение франшиз «Заложница», «Люси», «Перевозчик» и других может стать выгодной сделкой для быстро растущего канала. Сам же Бессон лишится своей проблемной собственности, однако сможет продолжить работать в качестве продюсера и режиссёра над собственными проектами.