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Netflix находится на финальной стадии переговоров о покупке студии Люка Бессона
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Netflix находится на финальной стадии переговоров о покупке студии Люка Бессона 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Авторов «Валериана» долгое время преследуют финансовые проблемы.
В январе стало известно о том, что онлайн-кинотеатр Netflix ведёт переговоры со студией EuropaCorp, основанной режиссёром, продюсером и сценаристом Люком Бессоном («Пятый элемент», «Такси», «Люси»), о производстве сразу нескольких картин. Однако теперь источники СМИ сообщили, что компании находятся на финальной стадии согласования покупки EuropaCorp.
Если сделка состоится, то видеосервис получит права на весь каталог компании, включая франшизы «Заложница», «Такси» и «Перевозчик». Его стоимость ранее оценивалась в 186 миллионов долларов.
Кроме того, при условии приобретения EuropaCorp онлайн-кинотеатром Люк Бессон, который сейчас владеет контрольным пакетом акций компании, останется в студии в качестве креативного продюсера. В данный момент стороны планируют согласовать условия, а саму сделку завершить летом.
В августе 2017 года студия выпустила фантастический фильм «Валериан и город тысячи планет». Картина стала одной из самых дорогих среди независимого кино — её производственный бюджет составил более 170 миллионов долларов, однако лента провалилась в мировом прокате, собрав всего чуть больше 225 миллионов. После этого в компании прошла череда увольнений, в том числе и среди руководства. Также EuropaCorp уже долгое время преследуют финансовые проблемы — ранее СМИ сообщили, что долг студии превышает 285 миллионов долларов.
#кино #netflix
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