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Социальные пенсии: сколько получают жители Содружества и Грузии
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Социальные пенсии: сколько получают жители Содружества и Грузии 

Мир24 37 минут назад
С 1 апреля в России почти на 3% выросли социальные пенсии, сообщает «МИР 24».
Не жизнь, а рай  Уйти на пенсию в 30 лет  Теперь они составляют девять тысяч рублей. Это примерно 158 долларов. Прибавку получили более трех миллионов человек. На эти цели из бюджета выделили почти десять миллиардов рублей.
Социальная пенсия выплачивается нетрудоспособным гражданам. Например, инвалидам или детям при потере кормильца, а также тем, кто достиг пенсионного возраста, но не имеет необходимого страхового стажа для получения пособий по старости.
Тем временем в Грузии размер социальной пенсии равен 75 долларам. Последний раз индексация была летом 2016 года. Социальную пенсию в стране получают более 730 тысяч человек. В Азербайджане размер социальной пенсии — 60 долларов. Последний раз выплаты там повысили в прошлом месяце — на 10%. В Кыргызстане социальные пенсии в январе этого года проиндексировали сразу на 20%. Однако все равно они не превышают 45 долларов. В Армении последний раз прибавка была в 2015 году. Размер этих выплат 33 доллара. В Беларуси помощь от государства достигает 112 долларов.
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