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Сеул выпустит свою криптовалюту
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Сеул выпустит свою криптовалюту 

Российская Газета 1 час назад
Правительство южнокорейской столицы намерено выпустить свою криптовалюту, которая будет использоваться для финансирования муниципальных общественных программ и проектов по благоустройству. От этом в интервью южнокорейскому изданию Coindesk Korea заявил мэр Сеула Пак Вон Сун.
По словам Пака, уже придумано имя для новой криптовалюты — S-coin.
"Сеул является одним из мегаполисов, который возглавляет четвертую промышленную революцию, а поэтому, естественно, что мы изучаем новейшие технологии, включая криптовалюту", — сказал градоначальник. Пак не стал вдаваться в технические детали проекта, но стало известно, что общие правила и подробности станут известны в конце апреля, когда будет обнародована часть новых мер.
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