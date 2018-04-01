Сеул выпустит свою криптовалюту

Правительство южнокорейской столицы намерено выпустить свою криптовалюту, которая будет использоваться для финансирования муниципальных общественных программ и проектов по благоустройству. От этом в интервью южнокорейскому изданию Coindesk Korea заявил мэр Сеула Пак Вон Сун.

По словам Пака, уже придумано имя для новой криптовалюты — S-coin.

"Сеул является одним из мегаполисов, который возглавляет четвертую промышленную революцию, а поэтому, естественно, что мы изучаем новейшие технологии, включая криптовалюту", — сказал градоначальник. Пак не стал вдаваться в технические детали проекта, но стало известно, что общие правила и подробности станут известны в конце апреля, когда будет обнародована часть новых мер.