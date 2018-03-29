Госдеп пообещал продолжать давление на КНДР до начала действий Пхеньяна по денуклеаризации 

Давление на Северную Корею продолжится до тех пор, пока КНДР не начнёт предпринимать действия, направленные на денуклеаризацию, заявили в Госдепартаменте США. «Кампания по максимальному давлению вывела Ким Чен Ына из изоляции. Мы находимся в тесном контакте с нашими партнёрами — Южной Кореей — по саммиту между двумя Кореями в апреле, а также ждём с нетерпением, когда КНДР начнёт предпринимать реальные действия, направленные к денуклеаризации. До тех пор давление будет продолжаться», — заявила в Twitter официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.
Ранее в Госдепе назвали визит Ким Чен Ына в Китай историческим шагом. Также президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждёт встречи с Ким Чен Ыном, отметив при этом необходимость сохранять санкции и давление на Пхеньян.