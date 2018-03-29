Ещё
Госдеп пообещал продолжать давление на КНДР до начала действий Пхеньяна по денуклеаризации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин отправил в отставку Тулеева
Путин отправил в отставку Тулеева

Госдеп пообещал продолжать давление на КНДР до начала действий Пхеньяна по денуклеаризации 

RT на русском 29 марта 2018
Давление на Северную Корею продолжится до тех пор, пока КНДР не начнёт предпринимать действия, направленные на денуклеаризацию, заявили в Госдепартаменте США. «Кампания по максимальному давлению вывела Ким Чен Ына из изоляции. Мы находимся в тесном контакте с нашими партнёрами — Южной Кореей — по саммиту между двумя Кореями в апреле, а также ждём с нетерпением, когда КНДР начнёт предпринимать реальные действия, направленные к денуклеаризации. До тех пор давление будет продолжаться», — заявила в Twitter официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.
Ранее в Госдепе назвали визит Ким Чен Ына в Китай историческим шагом. Также президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждёт встречи с Ким Чен Ыном, отметив при этом необходимость сохранять санкции и давление на Пхеньян.
RT на русском: последние новости
Цены на нефть снижаются Рубль растёт к евро Рубль растёт к доллару
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Губернатор Кузбасса записал прощальное видео357
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»59
Стало известно время падения «Небесного дворца»14
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ157
В последний раз43
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение