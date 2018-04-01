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В низкой рождаемости на Тайване виновато финансовое давление — опрос
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В низкой рождаемости на Тайване виновато финансовое давление — опрос 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Тайбэй, 1 апреля /Синьхуа/ — Порядка 76 процентов работающих родителей на Тайване считают, что увеличение заработной платы могло бы повысить готовность людей к рождению детей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в субботу.
Опрос на тему воспитания детей был проведен платформой по подбору кадров 1111 Job Bank среди 1069 родителей. По мнению респондентов, чтобы позволить себе завести ребенка, родители должны зарабатывать как минимум 80 тыс. новых тайваньских долларов /около 2749 долларов США/.
Тем не менее, размер месячного дохода среднестатистической тайваньской семьи из числа принявших участие в опросе составляет 71987 новых тайваньских долларов.
Более 60 процентов опрошенных сказали, что в воспитании детей полагаются на финансовую и другую поддержку родителей.
Помимо финансовой нагрузки, участники опроса указали на долгий рабочий день как причину, по которой они не могут проводить достаточное количество времени с детьми.
Около 57 процентов хотели бы, чтобы их компании предлагали услуги детского сада и гибкий рабочий график.
Коэффициент рождаемости на Тайване находился на уровне 1,17 в 2016 году. -0-
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